Turizmde Cumhuriyet tarihinin rekoru geliyor! Bakan Ersoy çarpıcı rakamları açıkladı: 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir

Önce İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un batışı… Arkasından pandemi… En son da Karadeniz'deki çatışma… Türkiye turizmi art arda gelen krizlerden hızlı çıkmayı başardı. Elbette, bu öyle tesadüfen olmadı. Sektörü en iyi bilen turizmcilerden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve gelmesiyle, onun önderliğinde profesyonel bir ekip önce Türkiye'nin tanıtım stratejisini A'dan Z'ye dizayn etti. Türkiye'yi yurtdışında tanıtmak için kamu-özel sektör işbirliğiyle bağımsız bir ajans kuruldu. Klasik olacak ama 'yumurtalar aynı sepete' konulmadı. Pazar çeşitliliği sağlandı. THY'nin uçtuğu her destinasyon potansiyel pazar kabul edildi. Türk turizmi deniz-kum-güneşe indirgenmedi. 81 il için stratejiler oluşturularak, ülkenin farklı renkleri tanıtıldı.
Peki ya sonuç?
Dün 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda (TGA) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir grup basın mensubuyla bir araya geldik. Ersoy'un anlattıkları bunca sıkıntıya rağmen ülke ekonomisi için en önemli gelir kalemlerden biri olan turizm açısından umut vericiydi.
2019'U GEÇECEĞİZ
Bakan Ersoy, "Bu yıl 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedeflemiştik. Bunu revize ediyoruz. Yıl sonunda 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hatta pozitif bir düzeltme daha olabilir. Bu gelir rakamı euro-dolar paritesindeki yüzde 20 olumsuz etkiye rağmen olacak. Paritedeki etki olmasa en az yüzde 10 daha fazla gelir olurdu. Bu sene gelirde Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırılacak. 2019'da turizm gelirinde 34.5 milyar dolarla rekor kırılmıştı, bu yıl 2019'u geçeceğiz. Ama 2023'de bizim artık 100 milyon turisti geçmemiz gerekiyor" diyor. Bakanlığın, 2022 sonu kişi başı ortalama gelir tahmini 788 dolar. Kişi başı ortalama gecelik harcama tahmini ise 81.2 dolar. Bu rakam geçen yıl 65.9 dolardı. 2028'de kişi başı ortalama gelir hedefi ise 1000 dolar...
REZERVASYONLAR NASIL?
Ersoy, haziran itibarıyla turist sayısında, 19 milyonun geçileceğini, temmuz verilerinde rekor kırılacağını, ağustos rezervasyon verilerinin de çok iyi olduğunu söylüyor. "2023 rezervasyonları da iyi başladı" diyen Ersoy, bu yıl İngiltere'den gelen turist sayısının 3.5 milyon, Almanya'dan da 6 milyonu bulacağını anlatıyor.
İSTANBUL'A 40 YILIN EN YOĞUN TANITIMI
Ersoy'un verdiği bilgiye göre, TGA'nın geçen yıl tanıtım bütçesi 110 milyon dolardı, 2022'de 140 milyon dolar… Bu bütçeyle ne yapılmış? 2021'de 190 reklam filmiyle, 23 ülke ulusal televizyonlarında yüksek geri dönüş yakalanmış… Dijitalde 97 ülkede 14.2 milyar gösterim gerçekleşmiş… Basılı yayınlarda ise 9 ülkede 32 mecrada Türkiye yer almış… Yıl sonunda 200 ülkede tanıtım gerçekleşecek. 300 tane film gösterimi olacak. Basılı mecra sayısı 17 ülke, 65 mecraya ulaşacak. Dijitalde ise 21.6 milyar gösterim… Hatta global haber kanallarında da tanıtım başlayacak. Bunun dışında etkinlik ve ağırlamalar da yapılıyor. 75 ülkeden 3.146 kişi geldi. 49 şehir gezdi. 191 etkinlik yapıldı. Bunların 1.644 tanesi basın ve influcer… Yıl sonunda 85 ülkeden 7 bin kişi ağırlanmış olacak. 81 şehri gezecekler. Go Türkiye'de 10 dilde tanıtım yapılıyor. Bakan Ersoy, "İstanbul'a son 40 yılın en yoğun tanıtımını yapıyoruz" diyor.