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    • Ekonomi
    • 29.07.2022 08:02
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    • 29.07.2022 08:02
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    TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne? Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı?

    Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ağustos ayına az bir zaman kala ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Temmuz ayının son günlerine doğru ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

    TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan veri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

    HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

    TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

        Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

        Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.
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