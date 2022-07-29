29 Temmuz 2022 Aile Destek parası bugün yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı parası nereye yatıyor? Ödemeniz hazırdır ne demek?

Aile Destek parası hakkında 29 Temmuz 2022 itibariyle araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruların bugün hesaplara geçeceğini duyurmuştu. Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınırken başvuru sonuç ekranı da merak ediliyor. Peki 29 Temmuz 2022 Aile Destek parası bugün yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı ödemeniz hazırdır ne demek? İşte başvuru sonuç ekranı...
29 TEMMUZ 2022 AİLE DESTEK PARASI BUGÜN YATTI MI, NEDEN YATMADI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.
Buna göre hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yani bugün yapılacak. Henüz ödemesi yatmayanlar gün içerisinde sık sık hesaplarını kontrol edebilir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Başvuru sonuçları da yine aynı adresten kontrol edilebilir.
E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMENİZ HAZIRDIR NE DEMEK?
Hesabına giriş yapanlardan 'ödemeniz hazırdır' yazısı ile karşılaşanların paraları yatacağı anlamına gelir.