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    • Ekonomi
    • 28.07.2022 10:11
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    • 28.07.2022 10:11
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    28 Temmuz il il fındık fiyatları listesi! Ordu, Giresun, Trabzon, Zonguldak... Fındık fiyatları kaç TL?

    Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor. Peki, Fındık fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları kaç TL olacak? 28 Temmuz il il fındık fiyatları listesi! Ordu, Giresun, Trabzon, Zonguldak...

    takvim.com.tr
    Fındık fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları kaç TL olacak?

    Türkiye'de binlerce kişinin gelir ve geçimini sağlayan fındık ile ilgili araştırmalar sürüyor. Haftanın üçüncü gününde güncel fındık fiyatları hakkında araştırmalara başlandı. 28 Temmuz Perşembe günü fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları açıklandı mı? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...

    FINDIK FİYATLARI 2022 NE KADAR OLACAK?

    2022 yılı için henüz güncel fındık fiyatları açıklanmadı.

    2022 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında üreticinin beklediği tarihi duyurdu; ''Bir de şu var. Vatandaşın araçlarıyla olsun, piyasadaki alışveriş hareketliliğine bakıyorum gayet iyi noktada. Maliyet enflasyonu noktasında bana göre işi yönetiyoruz. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu...

        Bu yıl sonu itibarıyla gözden geçireceğimiz bir süreçtik. Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi "Acaba fındık fiyatları ne olacak" Açıklayacağız tabi. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi.

        Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.'' dedi.
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        Haberler Ekonomi 28 Temmuz il il fındık fiyatları listesi! Ordu, Giresun, Trabzon, Zonguldak... Fındık fiyatları kaç TL?
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