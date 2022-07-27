OBASE ne zaman işlem görecek? OBASE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Borsa kodu...

OBASE talep toplama işlemleri 28-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve borsada işlem göreceği tarih şimdiden merak edildi. Peki, OBASE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? OBASE ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler!