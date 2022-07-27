Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.
Resesyon ve enflasyon endişesi arasında kalan ABD'de Fed'in faiz kararı ve gelecek dönem para politikaları açısından yağacağı yönlendirmeler bekleniyor.
ABD'de enflasyonun haziranda da güçlenmeye devam etmesi Fed'in bugün 75 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini güçlendirirken, 100 baz puanlık faiz artışı bekleyenlerin oranı ise oldukça azaldı.
Ülkede makroekonomik verilerin durgunluğa işaret etmesi de resesyon endişelerini artırırken, Fed'in temmuz sonrasında atacağı adımlardaki belirsizlik piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki far kapanmaya devam ederek 30 baz puana kadar inerken, söz konusu fiyatlama ABD ekonomisinin resesyona gireceği beklentisinin güçlenmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapabileceği beklentisini koruyor.
Eylül toplantısına ilişkin kararsızlık öne çıkmaya devam ederken, bankanın yüzde 51 ihtimalle 50, yüzde 41 ihtimalle 75 ve yüzde 8 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Ülkede makroekonomik verilerde görülen yavaşlama emarelerinin çoğalmayı sürdürmesi ve bilanço döneminde dün açıklanan karlılıkların beklentileri karşılayamaması pay piyasalarında risk iştahının azalmasına sebep oldu.
ABD'de açıklanan verilere göre yeni konut satışları, haziranda aylık yüzde 8,1 azalışla 590 bine inerek Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydederken, Conference Board Tüketici Güven Endeksi de düşüşünü sürdürdü. S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 arttı.
Konut piyasasında görülen yavaşlama ülkede resesyon endişesini güçlendiren ana etkenlerden biri olurken, bu alandan gelecek sinyaller piyasalarda oynaklığı artırabiliyor.
ABD'de dün açıklanan şirket bilançolarında da durgunluk emareleri göze çarparken, teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelir artışları nisan-haziran döneminde yavaşlama gösterdi.
Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye, ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,7'den yüzde 2,3'e indirdi.
Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun özellikle ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina önlemlerini yansıtan beklenenden daha kötü ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin salgın nedeniyle halihazırda zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu aktarıldı.
Dolar endeksi üç günlük düşüş eğiliminin ardından dün yüzde 0,6 artışla 107,1 seviyesine çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 99,9 dolarda bulunuyor.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,15, Dow Jones endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.