Fındık fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları kaç TL olacak? 27-28 Temmuz il il fındık fiyatları listesi! Ordu, Giresun, Trabzon, Zonguldak...

2022 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında üreticinin beklediği tarihi duyurdu; ''Bir de şu var. Vatandaşın araçlarıyla olsun, piyasadaki alışveriş hareketliliğine bakıyorum gayet iyi noktada. Maliyet enflasyonu noktasında bana göre işi yönetiyoruz. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu...