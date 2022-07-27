Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.07.2022 20:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2022 20:24
    ABONE OL

    💸FED faiz kararı sonrası DOLAR, EURO kaç TL oldu? FED faiz kararı ile güncel altın fiyatları ne kadar? İslam Memiş son dakika FED altın, dolar yorumu!

    Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklıyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından dolar, euro ve altında son durum merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz dolar, euro alış satış fiyatı...

    takvim.com.tr
    FED faiz kararı sonrası DOLAR, EURO kaç TL oldu?

    FED faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaları yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi merakla bekleniyordu. FED faiz kararının ardından dolardaki son durum merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? FED faiz kararı ile güncel altın fiyatları ne kadar? İslam Memiş son dakika FED altın, dolar yorumu!

    CANLI ALTIN DOLAR FİYATLARI!

    GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

    75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisini koruyor.

        PİYASALARDA SON DURUM

        ABD'de artan resesyon endişelerinin tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeye devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu durumun dolar talebinin güçlü kalmasında etkili olduğunu söyledi.

        Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fenerbahçe - D. Kiev karşılaşması başladı!
        Haberler Ekonomi 💸FED faiz kararı sonrası DOLAR, EURO kaç TL oldu? FED faiz kararı ile güncel altın fiyatları ne kadar? İslam Memiş son dakika FED altın, dolar yorumu!
            SON DAKİKA