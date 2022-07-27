💸FED faiz kararı sonrası DOLAR, EURO kaç TL oldu? FED faiz kararı ile güncel altın fiyatları ne kadar? İslam Memiş son dakika FED altın, dolar yorumu!

FED faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaları yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi merakla bekleniyordu. FED faiz kararının ardından dolardaki son durum merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? FED faiz kararı ile güncel altın fiyatları ne kadar? İslam Memiş son dakika FED altın, dolar yorumu!
CANLI ALTIN DOLAR FİYATLARI!
GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.
75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisini koruyor.