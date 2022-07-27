28 Temmuz Emekli sandığı tahsis no ödeme günü! 4C maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkı ödeme günü

TÜİK'in 2022 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yapılacak zam oranı açıklandı ve vatandaşlar merakla araştırmaya başladı. 2022 Emekli sandığı ve memur zamlı maaş sorgulama ve tahsis no ödeme günü en merak edilen bilgiler arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Peki, 4C maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?
TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
Buna göre;
Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.
Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.