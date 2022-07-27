2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İzmir, Kocaeli, Sivas, Gaziantep... TOKİ kuralı konut satış başvuruları ne zaman başlayacak, hangi illerde?

TOKİ 24 ilde dar ve orta gelir grubundakiler için 3 bin 151 konutu 163 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Kuralı satış için başvruru tarihi açıklandı. Peki TOKİ kuralı konut satış başvuruları ne zaman başlayacak, hangi illerde? 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte il il TOKİ projeleri: İzmir, Kocaeli, Sivas, Gaziantep...
TOKİ KURALI KONUT SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular 18 Temmuz'da başlıyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 04 Ağustos'a kadar kabul edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.
Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
TOKİ KONUT SATIŞI HANGİ İLLERDE?
İZMİR: Artan konut ihtiyacını karşılamak için inşaatlara hızla devam eden TOKİ, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor. Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.
KIRIKKALE: Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin lira olacak.
18-29 Temmuz arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.
KOCAELİ: İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konut satışa sunuldu.