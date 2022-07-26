TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne? Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı?

Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Temmuz ayının son günlerine doğru ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...
TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan veri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?
TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.