2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İzmir, Kocaeli, Sivas, Gaziantep... TOKİ kuralı konut satış başvuruları ne zaman başlayacak, hangi illerde?

TOKİ KURALI KONUT SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular 18 Temmuz'da başlıyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 04 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.