TOGG ne zaman çıkacak 2022? Başkan Erdoğan tarihi duyurdu! TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG ile ilgili açıklama yaptı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından yerli otomobil fiyatları, özellikleri gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil (TOGG) fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar!
TARİH VERDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada TOGG'un üretim sürecinin devam ettiğini belirti. 'TOGG ne zaman yollarda olacak?' sorusuna Erdoğan, "Üretim süreci TOGG'un devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp ondan sonra tabii ki keyfini beraberce tatmak. Bursa - Gemlik'te yer alacak fabrika inşaatı çalışmaları Temmuz 2020'de başlamıştı. Şu andaki durumda boya tesisi, gövde tesisi ile 1,6 km test pisti tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 98'i tamamlandı. Gemlik'te 250 robot parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek." yanıtını verdi.
KONSEPT OTOMOBİL OLDUKÇA YENİLİKÇİ
AVM'de sergilenen konsept otomobili incelediğimizde öncelikle kaslı duruşu dikkatlerden kaçmıyor. Çift renk olarak tasarlanan otomobilde dikiz aynaları yerine kamera kullanılmış. Ön tampon ve difüzör tasarımı ise agresifliği ön plana çıkarırken çatık bakışlı LED farlar ön görünümü tamamlamış.