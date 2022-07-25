Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini açıkladı. Peki, TMO Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? 2022 fındık fiyatları kaç TL? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler!
FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 ürünü fındık alım fiyatı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı fındık rekoltesi tahminini açıkladı:
"2022 yılı fındık rekoltesi 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir"