OBASE ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? OBASE halka arz başvurusu ne zaman? Hisse yorumları...

OBASE ne zaman işlem görecek? Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arzı hakkında aramalar hız kazandı. Obase halka arzınn dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak belirlendi. Peki, OBASE halka arz başvurusu ne zaman? OBASE ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? İşte merak edilenler!