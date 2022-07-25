FED Temmuz faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? Dolar, altın yükselir mi, düşer mi?

FED faiz kararı hakkında aramalar hız kazandı. FED toplantısı 26-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, ED toplantısı ne zaman, saat kaçta ve FED Başkanı Powell ne zaman açıklama yapacak? İşte konuyla ilgili son durum...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
FED toplantısı 26-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 27 Temmuz Çarşamba TSİ ile faiz kararı saat 21:00'de açıklanacak. FED'in Temmuz ayı toplantısında faizi 75 baz puan arttırması bekleniyor.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
FED faiz kararı beklentilerine göre Temmuz ayında faizi 75 baz puan arttırması beklenirken Eylül ayında da faizi 50 baz puan arttırması bekleniyor. Tabi Eylül ayında alınacak olan faiz kararı öncesinde ABD Temmuz ayı enflasyon verisi de etkili olacak.