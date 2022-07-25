FED Temmuz faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? Dolar, altın yükselir mi, düşer mi?

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.