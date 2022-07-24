Öğretmene 14-15 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? 2022 Temmuz maaş farkı yatan iller! Öğretmen maaş farkı ne kadar oldu?

Öğretmene 14-15 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz maaş farkı yatan iller hangileiri? Öğretmen maaş farkı ne kadar? sorularının yanıtları Temmuz ayının son günlerini yaşarken yoğun ilgi görüyor. Bu yıl Temmuz ayında maaşlara yansıtılan enflasyon farkı ile birlikte memurlar maaşlarını geçtiğimiz günlerde almıştı. Gözler bu kez yüzde 42 zamla birlikte ortaya çıkan 14-15 günlük maaş farklarında. Peki Öğretmen maaş farkı bugün yatar mı?
ÖĞRETMENE 14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Öğretmene 14 günlük maaş farkları bazı illerde hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin ay sonuna kadar ya da Ağustos ayının ilk haftasına kadar il il tamamlanması bekleniyor.
MEMUR VE ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?
Maaş farklarının yatıracağı tarihe dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu konuya dair net bir açıklama yapması bekleniliyor.
SSK emekli maaşı ödemeleri şu tarihlerde yapılacak:
Sicil numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Sicil numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Sicil numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Sicil numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,