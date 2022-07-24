4A,4B SSK Bağkur ZAMLI temmuz maaşları yattı mı? Bağkur emekli maaş farkı neden yatmadı? 4a, 4b, 4c 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? soruları milyonlarca emekli ve memur tarafından sıklıkla aratıyor. Gündemde yer alan soruların yanıtları en detaylarıyla haberimizde yer alıyor. TÜİK'in 4 Haziran günü açıkladığı enflasyon rakamları sonrası zamlı emekli maaşları da netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında arttı. İşte SSK ve Bağ-Kur 4A,4B,4C Emekli maaş farkları ödeme tarihleri...