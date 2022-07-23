Zamlı emekli maaşları bugün yatar mı? SSK BAĞKUR, 4a, 4b, 4c... Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yatacak?

Emekli maaşları Temmuz ayı itibarıyla zamlı olarak yatacak. Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak kaydedilirken, memur ve memur emeklisine yüzde 41,69 zam çıktı. Peki Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları bugün yatar mı? SSK BAĞKUR, 4a, 4b, 4c...
MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi şöyle;
Bağ-Kur emekli maaşları
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK emekli maaşları
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.