Quick Finans’a faaliyet izni

Maher Holding çatısı altında yer alan Quick Sigorta'nın yüzde 100 iştiraki olan Quick Finans, 14 Aralık 2021 tarihinde kuruluş iznini alarak, 31 Aralık 2021 tarihinde kuruluşunu gerçekleştirmişti. 50 milyon lira sermaye ile kurulan Quick Finans, BDDK'dan aldığı faaliyet izni ile çok yakında faaliyetlerine başlayacak. Her türlü mal ve hizmet alımına kredi verecek olan Quick Finans, İstanbul Kozyatağı'ndaki holding binaları Quick Tower'da faaliyetlerini sürdürecek. Şirkete, ülkemizin ilk finansman şirketinin kurucu ekibinde yer almış ve birçok finansman şirketinde önemli görevlerde bulunmuş, bankacılık ve finans sektörünün tecrübeli isimlerinden Nihat Karadağ liderlik edecek.

GENİŞ YELPAZE SUNACAK

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ; "Şirket konuttan otomotive, tedarikçi ve stok finansmanından tarımsal üretim tedarik zinciri finansmanına ve dijital ile perakende satış noktalarındaki mikro finansmana kadar geniş bir yelpazede olmayı hedefliyor" dedi.



KASKOYA ESNEK MODEL

KORU Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, araç bedelleri ve hasar maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle sektörün zarar etmemek için kasko fiyatlarını artırdığını ancak bu durumun da sigortalılık oranını azaltabileceğini söyledi. Yılmaz, "Bu kapsamda, yılbaşında vade boşluğu bulunan veya ilk kez kasko poliçesi yaptıracak sigortalılara kaskoyu çok daha ulaşılabilir hale getirmek için sektöre kazandırdığımız Koru Expert uygulamamızı devreye almıştık. Şimdi de 'Esnek Kasko' adını verdiğimiz yeni ürünü hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi. Esnek Kasko ürünü ile aracın az kullanıldığı, kullanılmadığı veya sigortalının maddi durumunun el vermediği zamanlarda, tam ziya (pert) durumunun, doğal afet risklerinin ve yüzde 100 rüculu hasarların uygun primlerle teminat altına alınabildiğinin altını çizen Yılmaz, "Sigortalılarımız, diledikleri zaman çarpma ve çarpışma teminatı ekleterek poliçe kapsamını genişletebiliyor" diye konuştu. Yılmaz, şöyle devam etti: "Yeni ürünümüz ile birden fazla aracı olan veya aracını belli dönemlerde kullanan sigortalılar, trafiğe çıkmadıkları zamanlarda kendi kusurları dışındaki riskler teminat altına alındığı için düşük prim ödemektedir. Araçlarını trafikte yoğun kullanacakları zamanlarda ise teminat artırıcı zeyil ile poliçe kapsamını genişletebilmektedir."