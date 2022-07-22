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    Merkez Bankası faizi sabit tuttu

    Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizi değiştirmedi. Banka politika faizini yüzde 14 seviyesinde tuttu.

    Merkez Bankası faizi sabit tuttu
    Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizi değiştirmedi. Banka politika faizini yüzde 14 seviyesinde tuttu.

    Karar metninde makroihtiyati tedbirlerin 'kararlılıkla uygulanacağı', gerekirse ilave tedbirlerin devreye alınacağı belirtildi, "Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir" denildi.

    11 YIL SONRA BİR İLK
    Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 yıl sonra ilk kez üç temel politika faizinde artışa gitti. 50 baz puanlık artış yapıldı.



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