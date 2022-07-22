Aile destek programı başvuru sonucu: turkiye.gov.tr e -Devlet: Türkiye aile destek programı 2. ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

4 milyona yakın vatandaşın yararlanacağı Aile Destek Programı ödemelerinin tarihleri netleşti. Bu ödemeler 12 ay boyunca, düzenli olarak gerçekleştirilecek. İlk ödemelerini alan vatandaşlar bir sonraki ödemelerin ne zaman yapılacağını merak edip araştırıyor. Peki, Aile destek programı başvuru sonucu açıklandı mı? Türkiye aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Destek paketine ilk başvurular 27 Haziran'da başlamıştı. Başvurular ardından ilik ödemeler ise Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçti. Başvuru süreci devam eden paketin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası "Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz." ifadelerine yer vermişti.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Hiçbir soryal yardımdan faydalanmayanların da başvuruda bulunabileceği Aile Destek Programı şartlarına dair Bakan Yanık, ''Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" dedi.