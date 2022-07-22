Aile destek programı başvuru sonucu: turkiye.gov.tr e -Devlet: Türkiye aile destek programı 2. ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Hiçbir soryal yardımdan faydalanmayanların da başvuruda bulunabileceği Aile Destek Programı şartlarına dair Bakan Yanık, ''Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" dedi.