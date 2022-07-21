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    • Ekonomi
    • 21.07.2022 16:28
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    • 21.07.2022 16:28
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    Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon beklentisi kaç? Ağustos ayı kira zammı kaç TL olacak?

    Temmuz ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde "enflasyon oranı" hakkındaki araştırmalarda arama motorlarında artış yaşandığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak rakamlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle şu sıralar "Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon beklentisi kaç? Ağustos ayı kira zammı kaç TL olacak?

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Ağustos ayına az bir zaman kala "Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu merak konusu oldu. İşte 2022 Temmuz ayı enflasyon beklentisi

    Enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı, temmuz ayının son günleri ile ekonominin ana gündem maddesi oldu. Her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan enflasyon verileri kira zammı için belirleyici olacak. Haziran enflasyonu aylık yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 olmuştu. TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos günü açıklayacak.



    ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı Enflasyon verilerini 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklayacak.

    TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
    2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.



        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
        2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,80 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 20,51 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 27,03 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,51'inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 26,83'ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 24,39'unun beklentilerinin ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



        HAZİRANDA ENFLASYON NE OLMUŞTU?
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.
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        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Ekonomi Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon beklentisi kaç? Ağustos ayı kira zammı kaç TL olacak?
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