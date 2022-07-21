Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon beklentisi kaç? Ağustos ayı kira zammı kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Ağustos ayına az bir zaman kala "Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu merak konusu oldu. İşte 2022 Temmuz ayı enflasyon beklentisi
Enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı, temmuz ayının son günleri ile ekonominin ana gündem maddesi oldu. Her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan enflasyon verileri kira zammı için belirleyici olacak. Haziran enflasyonu aylık yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 olmuştu. TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos günü açıklayacak.
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı Enflasyon verilerini 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklayacak.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.