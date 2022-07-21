Kripto para 1 trilyon doların altına sarktı! 21 Temmuz 2022 Bitcoin düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto kışı ne demek?

Bitcoin, Ethereum düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin, Ethereum yükselecek mi? Kripto kışı ne demek? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika haberine göre kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 990 milyar dolar düzeyine kadar geriledi. Kısa süreliğine 1 trilyon doların altına düşen kripto para piyasası toparlanma kaydetti. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri şu dakikalarda 1 trilyon dolar civarında. Peki Elon Musk neden Bitcoın sattı? Tesla Dogecoın sattı mı?