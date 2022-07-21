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    • Ekonomi
    • 21.07.2022 16:21
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    • 21.07.2022 16:22
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    Kripto para 1 trilyon doların altına sarktı! 21 Temmuz 2022 Bitcoin düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto kışı ne demek?

    Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketi Bitcoin varlıklarının %75’ini sattı. 2022 yılının 2. çeyrek bilançosunu açıklayan şirket bilançosuna 963 milyon dolar nakit eklemek için Bitcoin varlıklarının büyük bir kısmını sattığını bildirdi. Kritik karar sonrası Bitcoin bugün 22 bin 638 dolara kadar geriledi. Peki Bitcoin düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto kışı ne demek? İşte gelişmeler...

    21 TEMMUZ 2022 BİTCOİN DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜYOR?

    Bitcoin, Ethereum düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin, Ethereum yükselecek mi? Kripto kışı ne demek? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika haberine göre kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 990 milyar dolar düzeyine kadar geriledi. Kısa süreliğine 1 trilyon doların altına düşen kripto para piyasası toparlanma kaydetti. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri şu dakikalarda 1 trilyon dolar civarında. Peki Elon Musk neden Bitcoın sattı? Tesla Dogecoın sattı mı?

    21 TEMMUZ 2022 BİTCOİN DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜYOR?

    Son dakika haberine göre kripto para piyasası tepetaklak oldu. Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın ikinci çeyrek bilançosunda Bitcoin varlıklarının yüzde 75'ini sattığını duyurdu. Ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi 2022 yılının 2. çeyrek bilançosu açıklandı.

    Şirket bilançosuna 963 milyon dolar nakit eklemek için Bitcoin varlıklarının %75'ini sattığını duyurdu.

    BITCOIN, 5 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

    Kritik gelişme öncesinde Bitcoin geçtiğimiz gün 24 bin 276 doları görerek 5 haftanın zirvesine çıkmıştı. Tesla'nın bilançosunda Bitcoin varlıklarının büyük bir kısmını sattığını duyurmasıyla birlikte Bitcoin bugün 22 bin 638 dolara kadar geriledi.

    Aralık ayında Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaklaşık 2 milyar dolar tutarında Bitcoin'i olduğunu bildirmişti.

        ELON MUSK NEDEN BITCOIN SATTI?

        Elon Musk, Çin'deki Covid-19 karantinalarına vurgu yaparak, belirsizliğin ortasında nakit pozisyonlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        TESLA, DOGECOIN SATTI MI?

        Gelecekte Bitcoin varlıklarını artırmaya açık olduklarının altını çizen Tesla CEO'su, ellerindeki hiçbir Dogecoin'i ise satmadıklarını açıkladı.

        ETHEREUM DA GERİLİYOR

        Geçtiğimiz günlerde 1600 doların üzerine çıkan Ethereum, Tesla'nın bilançosu sonrası hızla düşüşe geçti. Ethereum bugün 1463 dolar seviyesine kadar gerileme kaydetti.

        KRİPTO PARA PİYASASI 1 TRİLYON DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

        Dijital varlıklarda görülen düşüşün ardından kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 990 milyar dolar düzeyine kadar geriledi. Kısa süreliğine 1 trilyon doların altına sarkan kripto para piyasası toparlanma kaydetti. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri şu dakikalarda 1 trilyon dolar civarında hareket ediyor.
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        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Ekonomi Kripto para 1 trilyon doların altına sarktı! 21 Temmuz 2022 Bitcoin düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto kışı ne demek?
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