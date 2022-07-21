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    • Ekonomi
    • 21.07.2022 15:45
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    • 21.07.2022 15:45
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    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 21 Temmuz 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşına henüz kavuşamayan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen maaşların yatıp yatmadığı, hangi illere yattığı e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Temmuz ayında diğer emekli, memur, asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte sosyal destek ödemeleri de arttı. Bu kapsamda 2 bin 345 lira olan evde bakım desteği 3 bin 336 liraya çıktı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 21 Temmuz 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? soruları gündemde yer alıyor. Her ay düzenli olarak yatan bu ödemelerden faydalananlardan Temmuz ayı ödemelerini almayanlar sorgulama yapıyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve 21 Temmuz 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

    Temmuz zammıyla birlikte bu zamana kadar 2 bin 345 lira olarak ödenen evde bakım maaşları 3 bin 336 lira olarak ödenmeye başlandı.

    TEMMUZ EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara geçiyor. Henüz yatmamış olanlar aşağıdaki linkten sorgulama yapabilir.

    21 TEMMUZ 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİN LİSTESİ

    1- Edirne
    2- Tokat
    3- Çanakkale
    4- Ordu
    5- Diyarbakır
    6- Antalya
    7- Karabük
    8- Osmaniye
    9- İstanbul
    10- Zonguldak
    11- Uşak
    12- Kocaeli
    13- Balıkesir
    14- Konya
    15- Samsun
    16- Niğde
    17- Bilecik
    18- Afyonkarahisar
    19- Kahramanmaraş
    20- Manisa
    21- Sakarya
    22- Malatya
    23- Çorum
    24- Bursa
    25- Gaziantep
    26- Giresun
    27- Eskişehir
    28- Adana
    29- Aksaray
    30- Düzce
    31- Kayseri
    32- İzmir
    33- Hatay

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşını e devlet sistemine girerek "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından sorgulayabilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

        Evde bakım parasını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan kişiler, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip etmeniz mümkün.

        E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 21 Temmuz 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
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