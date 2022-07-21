Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 21 Temmuz 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Temmuz zammıyla birlikte bu zamana kadar 2 bin 345 lira olarak ödenen evde bakım maaşları 3 bin 336 lira olarak ödenmeye başlandı.

TEMMUZ EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara geçiyor. Henüz yatmamış olanlar aşağıdaki linkten sorgulama yapabilir.