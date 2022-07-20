YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler burs arayışına girdi: Başarılı öğrenciye ayda 10 bin TL

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ:

YKS sıralamasında ilk 10 bine girenlerden hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti almıyor, 8 ay boyu burs (Sözel ve dil puan türlerinde ve ek puanla derece yapanlar hariç) veriyor. Aylık bursun tutarı ise ilk 100'e girenlerde 10 bin, 101-500 arasına 6 bin, 501-1.000 arasına 4 bin, 1.001-5.000 arasına 3 bin, 5.001- 10.000 arasına 2 bin lira olarak belirlendi.