YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler burs arayışına girdi: Başarılı öğrenciye ayda 10 bin TL

Milyonlarca öğrenciyi üniversite heyecanı sardı. YKS sonuçlarının önceki gün açıklanmasının ardından, gençler 27 Temmuz'da başlayacak tercih sürecini beklemeye, okulları araştırmaya başladı. Devlet ve vakıf tüm üniversiteler başarılı öğrencileri çekmek için hazırlıklarını tamamladı. Başarı bursları belirlendi. Aylık 10 bin liraya varan burs imkanı sunulurken, yemekyurt desteği, bilgisayar gibi imkanlar da sağlanıyor.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ:
Yerleşilen bölümün YKS puan türünde ilk 100'e giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle aylık 3 bin lira nakit destek ya da Washington D.C kampüsünde 1 akademik yıl hazırlık sınıfı okuma imkanı sunuyor. İlk 1.000'e giren öğrencilere ise yılda 9 ay süreyle aylık 2 bin 500 lira nakit destek bursu sağlıyor.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ:
YKS'de ilk 5.000'de olup yerleşenlere aylık 2 bin 500 lira, 5.001 ve 10.000 arasında olup yerleşenlere aylık bin 500 lira nakit burs sağlıyor.