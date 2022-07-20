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    YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler burs arayışına girdi: Başarılı öğrenciye ayda 10 bin TL

    YKS sonuçları açıklandı, üniversiteler iyi derece alan öğrenciler için burs programlarını duyurdu. Gençleri aylık 10 bin liraya varan nakit bursun yanı sıra yemek-yurt desteği gibi imkanlar bekliyor.

    Çığıl Ön Yener
    Başarılı öğrenciye ayda 10 bin TL

    Milyonlarca öğrenciyi üniversite heyecanı sardı. YKS sonuçlarının önceki gün açıklanmasının ardından, gençler 27 Temmuz'da başlayacak tercih sürecini beklemeye, okulları araştırmaya başladı. Devlet ve vakıf tüm üniversiteler başarılı öğrencileri çekmek için hazırlıklarını tamamladı. Başarı bursları belirlendi. Aylık 10 bin liraya varan burs imkanı sunulurken, yemekyurt desteği, bilgisayar gibi imkanlar da sağlanıyor.

    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ:
    Yerleşilen bölümün YKS puan türünde ilk 100'e giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle aylık 3 bin lira nakit destek ya da Washington D.C kampüsünde 1 akademik yıl hazırlık sınıfı okuma imkanı sunuyor. İlk 1.000'e giren öğrencilere ise yılda 9 ay süreyle aylık 2 bin 500 lira nakit destek bursu sağlıyor.

    İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ:
    YKS'de ilk 5.000'de olup yerleşenlere aylık 2 bin 500 lira, 5.001 ve 10.000 arasında olup yerleşenlere aylık bin 500 lira nakit burs sağlıyor.

        BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ:
        İlk 100'e giren öğrencilere birinci tercihine yerleşmek koşuluyla burs veriyor. Yılda 9 ay süreyle aylık 2 bin 500 liraya varan nakit ödeme, yurt imkanı, sinema, havuz ve fitness ücretsiz üyeliği gibi imkanlar sunuyor.

        HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ:
        YKS sıralamasında ilk 10 bine girenlerden hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti almıyor, 8 ay boyu burs (Sözel ve dil puan türlerinde ve ek puanla derece yapanlar hariç) veriyor. Aylık bursun tutarı ise ilk 100'e girenlerde 10 bin, 101-500 arasına 6 bin, 501-1.000 arasına 4 bin, 1.001-5.000 arasına 3 bin, 5.001- 10.000 arasına 2 bin lira olarak belirlendi.

        İTÜ:
        İlk 100'e girip İTÜ'yü seçenlere 12 ay boyunca ayda 5 bin lira, 9 ay öğle yemeği bursu, hazırlık sınıfını yurt dışında 1 yıl okuma fırsatı, dizüstü bilgisayar, TEKNOKENT'te şirket açma önceliği, öğrenimi süresince tek kişilik odada ücretsiz konaklama imkanı sunuyor. Nakit destek ilk 101- 500'e ayda 4 bin lira, 501- 1.000'e girip ilk tercihine yerleşenlere 3 bin lira olurken; ilk tercihine İTÜ yazıp bölümüne ilk sıradan yerleşenlere aylık bin lira burs veriyor.

            KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ:
            İlk 100 bine girenlere burs veriyor. Aylık burs 300 ile 3 bin 900 lira arasında bulunuyor. Yılda 8 ay ödeme yapılıyor. Tercih bursunun tutarı ise ilk tercihte bin, ikincide 750, üçüncüde 500 lira olarak belirlendi.

            MEF ÜNIVERSİTESİ:
            Tam burslu yerleşen, eşit ağırlık ve sayısal puan türünde ilk 5.000'e, dil puan türünde ilk 1.000'e yılda 9 ay destek bursu veriyor. Bursun tutarı aylık 750 ile 2 bin 200 lira arasında değişiyor.

            ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ:
            Tam burslu kontenjanlarına ilk 6 tercihi arasında yerleşenlerden ilk 100 başarı sıralamasındakilere yılda 9 ay süreyle aylık 4 bin 500, 101- 1.000'e 2 bin 700, 1.001- 5.000'e bin 625 lira burs verirken; aylık bin 350 lira yemek bursu ve yurt bursu sağlıyor. Yurtta kalmak istemeyenlere ise aylık bin 170 lira ulaşım desteği veriliyor.

            ODTÜ:
            İlk 10'a girip ilk tercihinde üniversiteyi seçenlere yılda 9 ay süreyle ayda 3 bin lira, ücretsiz konaklama, bilgisayar, ücretsiz yemek imkanı sunuyor. Nakit destek; sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinden ilk 100'e girip ilk tercihinde üniversiteyi seçenlerde aylık 2 bin 500, ilk 500'e girenlerde ise bin 500 lira.
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            Haberler Ekonomi YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler burs arayışına girdi: Başarılı öğrenciye ayda 10 bin TL
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