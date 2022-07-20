TOGG sedan modeli ne zaman satışa çıkacak? TOGG sedan fiyat listesi 2022 belli oldu mu, özellikleri nedir?

Bir süre önce sosyal medya hesabından "Yüz yüze mi görüşsek?" şeklinde paylaşım yapan TOGG, bu paylaşımdan kısa süre sonra bugüne işaret eden bir paylaşım daha yapmıştı. Bu paylaşımların ardından TOGG bugün İstanbul'da görücüye çıktı.

A Haber muhabiri Murat Dada canlı yayında TOGG'un yeni sedan modelini izleyicilere göstererek model hakkında bazı bilgiler verdi.

İşte Murat Dada'nın sözleri:

İşte meşhur TOGG. Biliyorsunuz ilk olarak Las Vegas'ta gösterimi yapılmıştı ve tüm dünyaya tanıtılmıştı. Dünyanın en büyük teknoloji fuarında gösterime sunulmuştu. Artık Türkiye'de İstanbul'da da artık bu aracı gösterebiliriz. Araç aslında hatchback olarak geçiyor. Çünkü sedandan biraz farklı.