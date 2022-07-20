KOROPLAST halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koroplast halka arz fiyatı kaç TL, eşit mi oransal mı?

KOROPLAST HALKA ARZ FİYATI NE?

Ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL'den 174 milyon 600 bin TL'ye çıkarılmasıyla artırılacak 24 milyon 600 bin TL nominal değerli pay ve şirketin mevcut ortağı Korozo Ambalaj'a ait 42 milyon 200 bin TL nominal değerli pay ile toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde; Korozo Ambalaj'a ait 11 milyon 700 bin TL nominal değerli ek satış dahil olmak üzere 78 milyon 500 bin TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 4,68 TL olarak belirlendi.