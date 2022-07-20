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    530 bin sözleşmeli çalışanlar için sevindiren kadro açıklaması geldi: Ekim'de tamamlanacak

    Milyonların yüzünü güldüren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. 530 bin sözleşmeli için çalışmalar sürüyor. Bakan Bilgin, 'Sendikaların da taleplerini alacağız' derken, çalışmanın Ekim'de tamamlanması bekleniyor.

    Sözleşmeliye kadro hakkı

    Milyonların yüzünü güldüren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. 3600 ek gösterge çalışmasının yasalaşmasının ardından, 530 bin sözleşmeli personele ilişkin çalışmalar hızlandı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmamızı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" ifadelerini kullandı. Çalışmaların Ekim ayında tamamlanması, son halini aldıktan sonra Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Konu, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme metninde yer almış, sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmanın, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtilmişti.

    SİSTEM SADELEŞECEK


        Bakan Bilgin, çalışmanın kapsamına ilişkin ipuçlarını geçtiğimiz günlerde şu sözlerle vermişti: "Kamu personelinde arapsaçına dönmüş bir model var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olan statülere dönüştüreceğiz.

        Diğerlerine de kadro haklarını vereceğiz.

        Kamunun çeşitli kuruluşlarında çalışan çağdaş teknolojilerle ilgili uzmanlık isteyen personel var, onları mevcut kamu personeli rejimi ile değil de özel şartlarda çalıştırmamız gerekiyor. Onları hariç tutarak ama gönüllülük esasına göre vereceğimiz imkanları sunacağız."

            YER DEĞİŞTİRME İMKANI
            Kamuda çalışan yaklaşık 530 bin sözleşmeliyi ilgilendiren çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak.

            Sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme ve mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 40'a yakın statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak.

            Yapılacak düzenleme ile sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecekler. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak. Bu arada mali yılla sınırlı olan sözleşme süreleri ile ilgili de iş güvencesi gelmiş olacak.
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            Haberler Ekonomi 530 bin sözleşmeli çalışanlar için sevindiren kadro açıklaması geldi: Ekim'de tamamlanacak
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