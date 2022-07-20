530 bin sözleşmeli çalışanlar için sevindiren kadro açıklaması geldi: Ekim'de tamamlanacak

Milyonların yüzünü güldüren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. 3600 ek gösterge çalışmasının yasalaşmasının ardından, 530 bin sözleşmeli personele ilişkin çalışmalar hızlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmamızı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" ifadelerini kullandı. Çalışmaların Ekim ayında tamamlanması, son halini aldıktan sonra Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Konu, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme metninde yer almış, sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmanın, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtilmişti.
SİSTEM SADELEŞECEK