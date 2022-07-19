Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen 14- 15 günlük maaş farkı ne kadar 2022? Temmuz maaş farkı neden yatmadı?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri