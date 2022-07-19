Öğretmen, memur 15 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 2022 memur maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından ne zaman yatacağı merak edilen maaş farkı hakkında her geçen gün yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen 14- 15 günlük maaş farkı ne kadar 2022? Temmuz maaş farkı neden yatmadı?
14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Maaş farklarının yatırılacağı tarihe dair bir açıklama gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarihin yakın bir zamanda duyurulması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri