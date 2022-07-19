Temmuz başında belli olan memur emeklisi ve emekli zammının ardından gözler emekli maaş farkı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Yeni maaşları belirleyen enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Peki, Bağkur 4B emekli maaş farkı yattı mı, neden yatmadı 2022? 4B 4C Emekli Sandığı, Bağkur zamlı Temmuz maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuzda yapılan memur ve emekli zammı ardından yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu!
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2022
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.