20 Temmuz motorine, benzine indirim gelecek mi? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Opet, BP, PO, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, 20 TEMMUZ MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Piyasaların beklediği benzin fiyatına 96 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorin için indirim haberi ise henüz gelmedi.