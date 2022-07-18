Tahsis numarası ne demek? Tahsis numarası nasıl öğrenilir? SGK e-Devlet Tahsis numarası sorgulama ekranı! SSK - Bağ-Kur emekli maaşları...

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını açıklandı. Eflasyon Haziran'da aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. En düşük emekli maaşı da 3.500 TL oldu. Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya yükseldi. Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre yatmaya başladı. Peki Tahsis numarası ne demek? Tahsis numarası nasıl öğrenilir?