Milyonlara emeklilik yolu açılıyor! 3600 ek göstergeden sonra gündem EYT: 7 formül masada

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyişe başladı. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere ilişkin çalışmalara geldi.
Kamudaki sözleşmelilere yönelik çalışmanın Ekim'de tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi planlanırken, EYT hazırlıklarının da en geç Aralık'ta tamamlanması bekleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül konuşuluyor:
■ KISMİ EMEKLİLİĞE YENİ İMKAN: Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.