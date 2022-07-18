Destek ödemeleri başlıyor: İhtiyacı olana ayda 600 TL

Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek' projesi kapsamında hak sahiplerine ödemeler önümüzdeki günlerde yapılacak. Aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550- 600 lira destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU

Programa başvurular e-Devlet üzerinden 27 Haziran'da alınmaya başladı. e-Devlet kullanmayan vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.

YAKINI VEFAT EDENE 750 TL

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 lira nakdi destek verilecek. Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor.

ÜCRETSİZ ANAOKULU

Bu arada bir başka destek programı ile de 1 milyon çocuğa anaokulu desteği verilecek. Sosyal yardım alan ailelerin çocukları bu imkandan yararlanacak. Ailelerin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Çocuklara eğitim desteğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlayacak.

Fatma GÖKSU