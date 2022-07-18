5 milyon gence KYK müjdesi

Milyonlarca genç Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için ilk kabine toplantısını işaret etti. "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA TAMAM

Bugün yapılması planlanan kabine toplantısında KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı. 5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürede geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5.5 milyar lira olarak hesaplanıyor. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da önceki gün katıldığı canlı yayında, "Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız kabine sonrası açıklayacak" açıklamalarında bulunmuştu. Fatma GÖKSU

BÜTÇEDE ASLAN PAYI EĞİTİMİN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmasındaki kritik rolünün farkında olduklarını belirterek, "Beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı. 2002'de eğitimin bütçe içindeki payı yüzde 9.4 iken bugün bu oranı yüzde 13.5'e çıkardıklarını belirten Nebati, "Lisans öğrencilerine 850, yüksek lisans öğrencilerine bin 700 ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs veriyoruz" dedi. Sağlık harcamalarının 2002'de bütçe içindeki payı yüzde 2.5 iken, bugün bu oranın yüzde 6.4'e çıkarıldığını vurgulayan Nebati, "2002'de sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak 1.6 milyar lira iken, 2022 bütçesinde bu kaynağı 100.8 milyar lira seviyesine yükselttik. Ek bütçe kanunu ile 44.8 milyar lira daha ek kaynak aktardık" diye konuştu.