Zamlı memur ve emekli memur maaşları için ödemeler merakla bekleniyor. Arama motorlarına yönelen milyonlarca vatandaş emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak sorusuna cevap aramaya başladı. Konu hakkında ödeme takvimi açıklandı! Peki, 4C Emekli Sandığı maaş farkları neden yatmadı? Emekli Sandığı Temmuz zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar!
4C EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli memur maaşları zam öncesi hesaplara yatırılmıştı. Bu kapsamda zamlı maaş farklarının bu ay içerisinde verileceği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli memur maaş farklarının ödeneceği tarih duyurulacak. Ödemelerin önümüzdeki hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.
SSK'LI (4A)
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.