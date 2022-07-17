Aile Destek Programı başvuru sonuçları hakkında aramalar yoğun ilgi görüyor. Aile Destek Programına başvuran vatandaşlar heyecanla ödeme tarihlerini beklemeye başladılar. Peki, Türkiye Aile Destek Programı kabul edildi ne demek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında milyonlarca haneye yapılacak desteklerin ilk ödemesi Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandığında takvim.com.tr'de olacak.
AİLE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Aile Desteği Paketi'ne, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.