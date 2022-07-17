SSK, Bağkur, 4C emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 17 Temmuz SGK SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası sorgulama ekranı!

2022 Temmuz ayı zamlı emekli maaşlarının hangi tarihte yatacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Merakla ve heyecanla beklenen haber gelmişti ve memur ve emekli zam oranları belli oldu. Milyonlarca vatandaş şimdi zamlı maaşlarını alacağı günü bekliyor. Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu. Peki, 17 Temmuz SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günü!
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuzda yapılan memur ve emekli zammı ardından yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2022
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.