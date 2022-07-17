Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Memurların 14 günlük maaş farkları 18 Temmuz'dan sonra yatacak. Bu tarihe kadar tüm memurlar Kurban Bayramı izninde olacak.

Muhasebat Genel Müdürlüğü, sistemi 18 Temmuz'da açsa dahi, işlemlerin yapılması ve mal müdürlüğüne iletilmesi bir kaç günü bulacaktır.