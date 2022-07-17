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    • Ekonomi
    • 17.07.2022 16:20
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    • 17.07.2022 16:21
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    Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

    Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 2022 memur maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından ne zaman yatacağı merak edilen maaş farkı hakkında her geçen gün yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, 14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı?

    14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Kurban Bayramı öncesinde memurların maaşları yattı. 14 günlük maaş farkını bekleyenler, "Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?" sorularını araştırmaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilenler!

    Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

    Memurların 14 günlük maaş farkları 18 Temmuz'dan sonra yatacak. Bu tarihe kadar tüm memurlar Kurban Bayramı izninde olacak.

    Muhasebat Genel Müdürlüğü, sistemi 18 Temmuz'da açsa dahi, işlemlerin yapılması ve mal müdürlüğüne iletilmesi bir kaç günü bulacaktır.

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri

        SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
        Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
        Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
        Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
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        Haberler Ekonomi Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
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