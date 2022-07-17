Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Kurban Bayramı öncesinde memurların maaşları yattı. 14 günlük maaş farkını bekleyenler, "Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?" sorularını araştırmaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilenler!
Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?
Memurların 14 günlük maaş farkları 18 Temmuz'dan sonra yatacak. Bu tarihe kadar tüm memurlar Kurban Bayramı izninde olacak.
Muhasebat Genel Müdürlüğü, sistemi 18 Temmuz'da açsa dahi, işlemlerin yapılması ve mal müdürlüğüne iletilmesi bir kaç günü bulacaktır.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri