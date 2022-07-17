17 Temmuz SGK SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarası sorgulama ekranı!

SSK SGK zamlı maaşları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz ayı emekli maaşları yattı mı? Milyonlarca vatandaş 2022 Temmuz ayında maaşların ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklama geldi ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı duyuruldu. Peki, 17 Temmuz SGK SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası sorgulama ekranı!
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuzda yapılan memur ve emekli zammı ardından yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2022
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.