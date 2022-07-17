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    • Ekonomi
    • 17.07.2022 08:50
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    • 17.07.2022 08:58
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    17 Temmuz SGK SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarası sorgulama ekranı!

    2022 Temmuz ayı zamlı emekli maaşlarının hangi tarihte yatacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Merakla ve heyecanla beklenen haber gelmişti ve memur ve emekli zam oranları belli oldu. Milyonlarca vatandaş şimdi zamlı maaşlarını alacağı günü bekliyor. Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu. Peki, 17 Temmuz SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günü!

    takvim.com.tr
    17 Temmuz SSK zamlı emekli maaşları yattı mı?

    SSK SGK zamlı maaşları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz ayı emekli maaşları yattı mı? Milyonlarca vatandaş 2022 Temmuz ayında maaşların ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklama geldi ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı duyuruldu. Peki, 17 Temmuz SGK SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası sorgulama ekranı!

    EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Temmuzda yapılan memur ve emekli zammı ardından yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu.

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2022

    Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

        SSK emekli maaşları için ödemeler,

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Yeni maaşları belirleyen enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.

        En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

        Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

        En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

        En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

        Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.
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        Haberler Ekonomi 17 Temmuz SGK SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarası sorgulama ekranı!
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