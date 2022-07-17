17 Temmuz SGK SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarası sorgulama ekranı!

SSK SGK zamlı maaşları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz ayı emekli maaşları yattı mı? Milyonlarca vatandaş 2022 Temmuz ayında maaşların ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklama geldi ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı duyuruldu. Peki, 17 Temmuz SGK SSK zamlı emekli maaşları yattı mı? SSK, Bağkur, 4C zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası sorgulama ekranı!