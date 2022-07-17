17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Temmuz Pazar! Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.İşte, evde bakım parasının hangi illerde yattığının cevabı...
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.
17 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları Kurban Bayramı nedeniyle, 8 Temmuz Arefe günü itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları normalde her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatıyor. Temmuz ayında ise maaşlar beklenenden erken yatmaya başladı.
Bakan Yanık'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde, "Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."