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    • Ekonomi
    • 17.07.2022 08:42
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    • 17.07.2022 08:42
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    17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım parası sorgulama yapıyor. Maaşınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte, 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    takvim.com.tr
    17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşı yatan iller 17 Temmuz Pazar! Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.İşte, evde bakım parasının hangi illerde yattığının cevabı...

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

    Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.

    17 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşları Kurban Bayramı nedeniyle, 8 Temmuz Arefe günü itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları normalde her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatıyor. Temmuz ayında ise maaşlar beklenenden erken yatmaya başladı.

    Bakan Yanık'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde, "Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."

        MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi 17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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