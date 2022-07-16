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    • Ekonomi
    • 16.07.2022 12:52
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    • 16.07.2022 12:55
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    SYDV, SGK, VGM, İŞKUR günlük 163,59 TL, tek seferlik 1100 TL, aylık 1440 TL destekleri açıklandı

    Yaşam şartlarının ağırlaşması ve hastalık salgını yüzünden eşi olmayan ve hiçbir sosyal emniyeti olmayan, eşini yitirmiş kadınların hayat şartları zorlaşmaya başlamıştır. Bu hali düzeltmek hedefi ile detaylı kurum ve vakıflar doğrultusundan yardımlar başlamıştır. Evini geçindirmek mecburiyetinde olan kadınların faydalanması amacıyla e devlet üzerinden başvuruları gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    Günlük 163,59 TL, tek seferlik 1100 TL, aylık 1440 TL veriliyor!

    Şartlara makul olmak amacıyla bir gayrimenkul kirası ya da maaşı olmamak, rastgele diğer bir geliri de olmaması gerekmektedir. Bu şekilde destek ödemeleri sağlanacak ve ailelerin rahatlaması sağlanacaktır. Aynı vakitte meslek edindirme kursları ve kurs sırasında ödenecek tutarlar da belirlendi. Aynı vakitte Vakıflar Genel müdürlüğü doğrultusundan da aylık alma imkanı bulunmaktadır.

    Günlük Kurs Ücreti

    Yurdun detaylı bölgelerinde açılan ve meslek edindirmeyi gerçekleştiren kurslara katılımcı olan bayanlara da belli bir ücret öğrencilikleri sırasında ödenmektedir. Bu şekilde hem bir meslek sahibi olup hem de bu esnada gelir kazanmak olası olmaktadır.

    İŞKUR aracılığı ile oluşturulan İş Başı Eğitim Kurslarına katılımcı olan bayanlara günlük olarak 163 lira ödeme yapılmaktadır. Eğer İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarına katılan bayanlara da zaruri gider ödemesi adı altında kurs sonucunda ödemeler yapılmaktadır. Kurs sonucunda belli oranda iş garantisi de vardır. Bu da hanımların hizmetine açılmıştır. Bu kurslara katılımcı olabilmek amacıyla İŞKUR müracaatı gerekmektedir.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı doğrultusundan eşini kaybetmiş, tek başına yaşam sürdüren hanımlara düzenli yardımlar yapmaktadır. Bu yardımların bir alanı nakit bir alanı da yiyecek yardımı şeklinde yapılmaktadır.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünden müracaat ve şartların makul olması durumunda muhtaç aylığı da alınabilmektedir. Bu şekilde kadınlar ve aileler desteklenmeye çalışılmaktadır. İş ve geçim olanakları sağlanmaktadır.

        Şayet siz de destek alabilmek istiyorsanız, kesinlikle sosyal yardımlaşma konusu ile ilgili hizmet yayınlayan vakıflarla ve başka kurumlarla iletişime geçmelisiniz. Böylece pek çok değişik desteğe kolay bir şekilde erişme imkânına da sahip olursunuz.
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        Haberler Ekonomi SYDV, SGK, VGM, İŞKUR günlük 163,59 TL, tek seferlik 1100 TL, aylık 1440 TL destekleri açıklandı
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