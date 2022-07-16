İş dünyası FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türk ekonomisinin rekorlar kırdığını vurguladı

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/ TOBB BAŞKANI:



Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız.

NAİL OLPAK/DEİK BAŞKANI:



Hain darbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran, sanayisine güç katan ve genç nüfusuyla istihdamını artıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güç ile büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor.

MAHMUT ASMALI/ MÜSİAD BAŞKANI:



15 Temmuz'daki kalkışmanın ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar lira olan maliyetinin, alt sektörlere olan etkisi hesaba katıldığında daha da arttığını tahmin edebiliriz. 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur.

ŞEKİB AVDAGİÇ/ İTO BAŞKANI:



'Bundan sonra bir şey olmaz' rehavetine kapılmamalıyız. İstanbul iş dünyamız nasıl darbeci zihniyete geçit vermediyse, bu zihniyetin artıklarına da yaşam hakkı tanımayacak, onlara karşı daimi bir teyakkuz halinde bulunacaktır. 21. yüzyılı Türk asrı yapma ülküsünün gerçekleşmesi için iş dünyası olarak 'işimizin başında' nöbetteyiz.

GÜRSEL BARAN/ ATO BAŞKANI:



Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği kahramanca direniş, ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ediyor.

ERDAL BAHÇIVAN/ İSO BAŞKANI:



Türkiye ekonomisi, çok zor bir testi başarıyla geçti. Hiç vakit kaybetmeden alınan tedbirlerin, piyasalarda olumsuzluğu engellediğini hatırlatmak istiyorum. Türk finansal sistemi de darbe girişimi sonrası ilk çalışma gününden itibaren sağlıklı ve etkin şekilde, sorunsuz çalıştı. Sanayiciler olarak geçen 6 yılda ekonomik büyümemize her zaman en güçlü katkıyı verdik.