Akaryakıta bir indirim daha geliyor! 2 gün sonra geçerli olacak! Son dakika mazot, benzin, LPG'ye indirim var mı, ne zaman?

Akaryakıta indirim var mı? Benzin, mazot, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. 14 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş indirim yapılan benzin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. 2 gün sonra BP, Shell, Opet, Total istasyonlarında sıra olacak. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir'de ikamet eden sürücüler yeni İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte detaylar...
BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI?
Son dakika haberine göre benzine 18 Temmuz'da 96 kuruş indirim bekleniyor. İddiaya göre benzinin litre fiyatı Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş düşecek.
Bilindiği üzere petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz'da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.
İNDİRİMLİ AKARYAKIT FİYATLARI
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23.66 TL'den 22.70 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23.78 TL'den 22.82 TL'ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25.37 TL, Ankara 25.48 TL ve İzmir'de 25.50 TL seviyesinde bulunuyor.