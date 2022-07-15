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    • Ekonomi
    • 15.07.2022 14:55
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    • 15.07.2022 14:55
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    Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak 2022? Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? 4C memur yeni Temmuz maaş hesabı!

    Memur maaş farklarının ödeneceği tarih Temmuz ayının ortalarında sık araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Konu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelip gelmediği akıllardaki yerini koruyor ve son açıklamalar anbean takip ediliyor. Peki, Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? 4C memur yeni maaş hesabı!

    takvim.com.tr
    Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak 2022?

    Memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Peki, Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? 4C memur yeni maaş hesabı!

    4C EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

    SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri ise yeni maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarında görecekler.

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

    2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

        ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

        Emekli Müsteşar (1/1)
        Eski maaş: 15.459 TL
        Yeni maaş: 21.928 TL

        Emekli Genel müdür (1/1)
        Eski maaş: 13.664 TL
        Yeni maaş: 19.382 TL

        Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
        Eski maaş: 5.243 TL
        Yeni maaş: 7.437 TL

        Emekli Memur (Lisans 1/4)
        Eski maaş: 5.130 TL
        Yeni maaş: 7.276 TL

        Emekli Öğretmen (1/4)
        Eski maaş: 5.275 TL
        Yeni maaş: 7.482 TL

        Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
        Eski maaş: 8.956 TL
        Yeni maaş: 12.704 TL

        Emekli Polis memuru (8/1)
        Eski maaş: 5.456 TL
        Yeni maaş: 7.739 TL

        Emekli Hemşire (Lisans 1/4)
        Eski maaş: 5.128 TL
        Yeni maaş: 7.274 TL

        Emekli Mühendis (1/4)
        Eski maaş: 6.433 TL
        Yeni maaş: 9.125 TL

        Emekli Teknisyen (Lise 1/4)
        Eski maaş: 4.477 TL
        Yeni maaş: 6.350 TL

        Emekli Profesör (1/4)
        Eski maaş: 12.238 TL
        Yeni maaş: 17.359 TL

        Emekli İmam-hatip
        Eski maaş: 5.275 TL
        Yeni maaş: 7.482 TL

        Emekli Avukat (1/4)
        Eski maaş: 5.275 TL
        Yeni maaş: 7.482 TL
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        Haberler Ekonomi Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak 2022? Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? 4C memur yeni Temmuz maaş hesabı!
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