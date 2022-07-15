Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak 2022? Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? 4C memur yeni Temmuz maaş hesabı!

Memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Peki, Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? 4C memur yeni maaş hesabı!
4C EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri ise yeni maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarında görecekler.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.