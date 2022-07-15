Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak 2022? Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? 4C memur yeni Temmuz maaş hesabı!

4C EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri ise yeni maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarında görecekler.