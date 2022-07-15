Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak 2022? 4C memur yeni Temmuz maaş hesabı!

Memur maaş farklarının ödeneceği tarih Temmuz ayının ortalarında sık araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Konu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelip gelmediği akıllardaki yerini koruyor ve son açıklamalar anbean takip ediliyor. Peki, Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? 4C memur yeni maaş hesabı!
4C EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri ise yeni maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarında görecekler.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.