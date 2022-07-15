Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak 2022? 4C memur yeni Temmuz maaş hesabı!

Memur maaş farklarının ödeneceği tarih Temmuz ayının ortalarında sık araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Konu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelip gelmediği akıllardaki yerini koruyor ve son açıklamalar anbean takip ediliyor. Peki, Zamlı 4C memur farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklisi maaşları yattı mı? 4C memur yeni maaş hesabı!