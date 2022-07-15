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    • Ekonomi
    • 15.07.2022 17:20
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    • 15.07.2022 17:20
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    Koroplast halka arz başvuruları ne zaman? Koroplast halka arz fiyatı ne, hangi banka? KRPLS hisse eşit mi, oransal mı?

    Koroplast halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Koroplast halka arz başvuruları ne zaman? Koroplast halka arz fiyatı ne? KRPLS hisse eşit mi, oransal mı? İşte tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Koroplast halka arz başvuruları ne zaman?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Koroplast Çelik'in halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Koroplast halka arz başvuruları ne zaman? Koroplast halka arz fiyatı ne? KRPLS hisse eşit mi, oransal mı? İşte merak edilenler!

    Üç işlem günü (20-21-22 Temmuz) yatırımcıdan 4,68 TL fiyatla talep toplayacak Koroplast halka arz hangi bankalardan işlem yapılacak.

    KOROPLAST HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

    Koroplast hissesi 4,68 TL'den halka arz olacak.

    KOROPLAST HİSSE SEMBOLÜ NE OLACAK?

    Koroplast hissesinin sembolü KRPLS olacak.

        KOROPLAST'IN HALKA ARZ TAAHHÜT VE HEDEFLERİ NELER?

        Arz geliri nerede kullanılacak? Şirket halka arz gelirinin büyük bir kısmını Türkiye İş Bankası ve TSKB'den aldığı 12,6 milyon avroluk borcun kalan kısmını (7,44 milyon avro) ödemek için kullanacak. Koroplast halka arzdan elde ettiği gelirin kalan kısmını ise tahvil alımında kullanacak.

        ŞİRKETİN TAAHHÜDÜ NE?

        1 yıl boyunca satış yapılmayacak.

        1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacak.

        Fiyat istikrarı yapılırken alınan paylar geri satılmayacak.

        Koroplast Hissesi Kimlere Dağıtılacak?

        Hisselerin %25'i bireysel yatırımcıya, %25'i yüksek başvuru gerçekleştiren yatırımcıya, %40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılacak.
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        Haberler Ekonomi Koroplast halka arz başvuruları ne zaman? Koroplast halka arz fiyatı ne, hangi banka? KRPLS hisse eşit mi, oransal mı?
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