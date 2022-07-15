Koroplast halka arz başvuruları ne zaman? Koroplast halka arz fiyatı ne, hangi banka? KRPLS hisse eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Koroplast Çelik'in halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Koroplast halka arz başvuruları ne zaman? Koroplast halka arz fiyatı ne? KRPLS hisse eşit mi, oransal mı? İşte merak edilenler!
Üç işlem günü (20-21-22 Temmuz) yatırımcıdan 4,68 TL fiyatla talep toplayacak Koroplast halka arz hangi bankalardan işlem yapılacak.
KOROPLAST HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Koroplast hissesi 4,68 TL'den halka arz olacak.
KOROPLAST HİSSE SEMBOLÜ NE OLACAK?
Koroplast hissesinin sembolü KRPLS olacak.