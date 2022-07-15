Koroplast halka arz başvuruları ne zaman? Koroplast halka arz fiyatı ne, hangi banka? KRPLS hisse eşit mi, oransal mı?

KOROPLAST'IN HALKA ARZ TAAHHÜT VE HEDEFLERİ NELER?

Arz geliri nerede kullanılacak? Şirket halka arz gelirinin büyük bir kısmını Türkiye İş Bankası ve TSKB'den aldığı 12,6 milyon avroluk borcun kalan kısmını (7,44 milyon avro) ödemek için kullanacak. Koroplast halka arzdan elde ettiği gelirin kalan kısmını ise tahvil alımında kullanacak.