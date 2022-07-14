ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayından bu yana parasal sıkılaşmaya gitmesi diğer ülke merkez bankalarının da faiz artırmasına yol açıyor. Küresel çapta artan enflasyona karşı merkez bankaları faiz silahını çekti.

Merkez bankalarının faiz artırması enflasyonu aşağı yönlü baskılamada etkili olsa da ekonomilerin resesyona girme ihtimali de giderek artıyor. Faiz artırımına gidilmesiyle birlikte tüketiciler ve işletmeler daha yüksek orandan borçlanıyor. Bu durum da ekonominin durgunluğa yol açmasında en büyük etken olarak karşımıza çıkıyor.

ABD'de enflasyon 41 yılın rekorunu kırarken Fed en son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak 28 yılın en sert hamlesini gerçekleştirmişti. Altın piyasası ABD ekonomisinin resesyona girebileceği ihtimalini fiyatlıyor.